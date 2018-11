POL-LB: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte in Ludwigsburg, Verkehrsunfall in Ludwigsburg (3)

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Alkoholisierter 59-Jähriger wehrt sich gegen Polizei

Ein alkoholisierter 59-Jähriger beleidigte am Samstagnachmittag in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße die Bedienung, bedrohte anschließend einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und haute dann ab. Er wurde durch hinzugerufene Polizeibeamte gestellt und leistete Widerstand. Der Mann war gegen 15:30 Uhr in dem Lokal am Tisch eingeschlafen. Die Bedienung weckte ihn und bat ihn, die Gasträume zu verlassen. Er beleidigte sie und bettete seinen Kopf wieder auf den Tisch. Als dann der Mitarbeiter des Bahnhofs-Sicherheitsdienstes ihn ansprach, wurde er aggressiv. Er bedrohte sein Gegenüber mehrmals und flüchtete, während dieser die Polizei verständigte in Richtung Pflugfelder Straße. Dort wurde er von den Beamten lokalisiert und zum Stehenbleiben aufgefordert. Stattdessen beschleunigte der Verdächtige. Den Polizisten gelang es dennoch, ihn zu stoppen. Daraufhin umklammerte der 59-Jährige einen Beamten, um ihn zu Fall zu bringen. Die Streife konnte seinen Widerstand beenden und legte ihm Handschließen an. Da er sich leicht verletzt hatte, wurde der Rettungsdienst gerufen. Anschließend wurde der Mann zum Polizeirevier gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand rechnen.

Ludwigsburg: Drei Beteiligte bei Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Aldinger Straße. Ein 30-Jähriger war dort gegen 16:00 Uhr in einem Opel unterwegs. Vor ihm fuhr eine 23-Jährige in einem VW. Sie musste verkehrsbedingt halten. Vermutlich aus Unachtsamkeit konnte der 30-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte dem VW ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen vor ihm stehenden BMW geschoben, an dessen Steuer ein 22-Jähriger saß. Sowohl die Fahrerin des VW, als auch der 22-Jährige und dessen 13 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ludwigsburg: Pkw gestreift und geflüchtet

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Sonntag in der Schorndorfer Straße ereignet hat, sich unter Tel. 07141/18-5353 zu melden. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Seat, der ordnungsgemäß gegenüber des "Alter Friedhof" am Fahrbahnrand abgestellt war. Dadurch wurde der Pkw auf der Fahrerseite beschädigt und zudem der Außenspiegel abgetrennt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Am Unfallort konnten schwarze Lackspuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Ludwigsburg: Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitagnachmittag einen VW und entfernte sich von Unfallstelle, ohne sich darum zu kümmern. Das Auto war zwischen 15:10 und 18:20 Uhr im Parkhaus Süd A4, Parkdeck A Reihe 4 eines Einkaufscenters in der Heinkelstraße abgestellt. Der Unbekannte richtete einen Schaden von ungefähr 3.000 Euro an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07141/18-5353 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell