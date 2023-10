Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Körperverletzung auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen (12.10.2023)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus in der Straße "Am Stadtgarten" ereignet hat. Nachdem ein 30-Jähriger zunächst in verbalen Streit mit einem unbekannten Mann geriet, schlug der Unbekannte ihm plötzlich und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt der 30-Jährige eine Kopfplatzwunde, seine Schneidezähne wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter zusammen mit weiteren Personen mit einem grauen Opel Corsa und einem silbernen Audi.

Zu dem unbekannten Mann ist bislang lediglich bekannt, dass er eine athletische Statur und lange, gelockte, schwarze Haare hatte.

Zeugen der Auseinandersetzung, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

