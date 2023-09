Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Rottweiler Straße - Shuttlebus beschädigt (24.09.2023)

Villingendorf (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Sonntag, gegen 12 Uhr, im Kreuzungsbereich der Rottweil Straße/ Schillerstraße einen Mercedes Sprinter (Shuttlebus) beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Ein 33-jähriger Busfahrer war auf der Rottweiler Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Schillerstraße befand sich eine eingerichtete Umleitung, da die Rottweiler Straße aktuell gesperrt ist (Für Shuttlebusse frei). Eine unbekannte Fahrerin fuhr mit einem grauen Opel (Limousine) auf der Schillerstraße und bog trotz der Sperrung an der Kreuzung nach rechts auf die Rottweiler Straße ab. Hierbei fuhr sie links an der Straßensperrung vorbei. Dabei kam es zu einem Streifvorgang mit dem entgegenkommenden Shuttlebus, an dem dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Nachdem beide Fahrer ausgestiegen waren, fuhr die Frau nach kurzer Verständigung, ohne den erforderlichen Verpflichtungen nachzukommen, davon. Bei der Verursacherin soll es sich um einen zwischen 50 und 55 Jahre alten Frau mit schulterlangen schwarzen Haaren gehandelt haben. Im Opel fuhr eine blonde, etwa 70 Jahre alte Frau als Beifahrerin mit. Sachdienliche Hinweise zu der flüchtigen Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

