Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit rund 15.000 Euro Blechschaden (18.07.2023)

Dürbheim (ots)

Rund 15.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, an der Einmündung Weberstraße und Burgstraße passiert ist. Ein 43-jähriger Fahrer eines Skoda Kodiaq war auf der Burgstraße in Richtung Weberstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Risiberg abbiegen. Da seine Sicht nach links durch einen geparkten Wagen beeinträchtigt war, tastete sich der Mann in den Einmündungsbereich hinein. Trotzdem kam es zur Kollision mit einem Opel Grandland X, dessen 85-jähriger Fahrer auf der Weberstraße von der Schulstraße herkommend in Richtung Risiberg fuhr. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell