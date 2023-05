Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholmanöver- Zeugen gesucht (27.04.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Donnerstag hat ein Autofahrer so riskant überholt, dass er dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Ein 32-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit einem VW Golf auf der Landstraße 418 von Beffendorf herkommend in Richtung Lindenhof unterwegs. Auf der Strecke überholte ein Fahrer eines weißen VW Touareg den 32-jährigen, obwohl Gegenverkehr nahte. Der Touareg-Fahrer scherte nach dem Überholvorgang unmittelbar vor dem Golf wieder ein. Aufgrund des geringen Abstandes löste beim Golf das automatische Bremssystem aus und bremste den Wagen. Auch der entgegenkommende Autofahrer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Touareg zu verhindern. Ohne anzuhalten fuhr der Unbekannte einfach weiter. Auf Höhe der Haarnadelkurve vor dem Gasthaus "Wasserfall" soll der Touareg-Fahrer noch zwei weitere Autos trotz durchgezogene Linie überholt haben. Es entstanden kein Sach- oder Personenschaden. Die Polizei sucht Personen, insbesondere den entgegenkommenden Autofahrer, die die gefährlichen Überholmanöver beobachtet haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

