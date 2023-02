Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. TUT) - Polizei stellt nach Hausfriedensbruch in Kindergarten 37-jährigen Mann fest

Neuhausen ob Eck / Lkr. TUT (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und der Polizei Konstanz:

Anfang letzter Woche hielt sich ein Mann unberechtigt in einem Kindergarten in Neuhausen auf. Beschäftigte des Kindergartens stellten an zwei Tagen einen Mann in den Räumlichkeiten des Kindergartens fest, der nach eigenen Angaben eine Person suchte. Anschließend verließ der Mann die Örtlichkeit.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen konnte den Mann ermitteln. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Konstanz. Die Ermittlungen dauern an.

