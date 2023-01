Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall fordert rund 9000 Euro Schaden

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Montagvormittag an der Kreuzung der Tevesstraße mit der Leo-Wohlleb-Straße passiert ist. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 11.40 Uhr mit einem VW Caddy auf der Leo-Wohlleb-Straße in Richtung Tunnelweg und wollte die Kreuzung mit der Tevestraße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Renault Captur, dessen 50-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten Tevesstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

