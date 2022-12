Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Sierenmoosstraße und Beyerlestraße

Konstanz (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Kreuzung Sierenmoosstraße und Beyerlestraße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 82-Jähriger fuhr mit einem Fiat Panda auf der Sierenmoosstraße in Richtung Friedrichstraße. Auf der Kreuzung zur Beyerlestraße kollidierte der Fiat mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat einer 63-Jährigen die auf der Beyerlestraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von je rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell