Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Klengen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rennradfahrer bei Unfall leicht verletzt (27.07.2022)

Brigachtal (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Rennradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einem Kreisverkehr. Der 45-jähriger Sportler fuhr mit einem Rennrad der Marke Storck im Kreisverkehr in Richtung Marbach. Dabei erfasste ihn ein 60-jähriger Autofahrer, der mit einem Ford Ranger ebenfalls im Kreisverkehr unterwegs war, mit der linken vorderen Seite. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An Rennrad und Auto entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell