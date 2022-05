Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zweiradfahrer bei Unfall verletzt (10.05.2022)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Einmündung Bahnhofstraße / Friedrich-Ebert-Straße. Ein 66-jähriger Opel Combo Fahrer bog, von einem Getränkemarkt kommend, nach links auf die Bahnhofstraße und übersah dabei einen Zweiradfahrer, der von einem Kreisverkehr kam und auf die Bahnhofstraße einbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Fahrer voll ab. Dadurch stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An seinem Zweirad der Marke Daya entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell