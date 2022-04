Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Neuhausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer streift Schulbus und flüchtet

Polizei sucht Zeugen (27.04.2022)

Königsfeld (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Forststraße. Ein Fahrer eines silberfarbenen VW Passat fuhr auf der Fortstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Schulbus am Bereich hinten links und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden am Bus in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Am VW entstanden Schäden an der linken Seite und am Außenspiegel links. Beim Fahrer handelte es sich um einen etwa 50-jährigen Mann mit Bart. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

