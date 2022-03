Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Bäckerei in der Bahnhofstraße Ecke Wilhelmstraße - Polizei bittet um Hinweise (07./08.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Bäckerei ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Ecke Bahnhofstraße und Wilhelmstraße gekommen. Unbekannte Täter drangen in der Nacht gewaltsam über eine Notausgangstür in die Innenräume der Bäckerei ein. Dort öffneten die Täter mit brachialer Gewalt auch eine Lagertür. Von den Innenräumen der Bäckerei begaben sich die Einbrecher im Anschluss in das Obergeschoss des Gebäudes und in dortige Büroräume. Ob und was genau die Eindringlinge erbeuten konnten, muss noch überprüft werden. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen wegen des begangenen Einbruchs eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der genannten Bäckerei gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

