Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugen nach Unfall gesucht (04.03.22)

(Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugen nach Unfall gesucht (04.03.22)

Am Freitag Abend, gg. 19.40 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Passats die Saarlandstraße in Villingen und kollidierte auf Höhe des Hallenbades mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW UP. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs und Erkenntnissen zu dem verantwortlichen Passatfahrer sucht die Polizei den Fahrer eines roten Fahrzeugs mit "Tübinger- Kennzeichenzulassung" als Zeugen, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Verursacherfahrzeug gefahren ist. Hinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel.: 07721/6010 erbeten.

