Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Klinikums Konstanz - Polizei bittet um Hinweise (29. - 30.01.2022)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11 Uhr, ist es auf dem Parkplatz des Klinikums Konstanz an der Mainaustraße zu einem Parkrempler und anschließend zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang noch Unbekannter fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten Seat. Ohne sich weiter um den an der linken Seite des Seats angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte davon. Hinweise zu der begangenen Unfallflucht nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

