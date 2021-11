Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht

Zeugen gesucht (25.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 8.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, auf der Straße "In Rammelswiesen". Ein Unbekannter beschädigte mit einem Auto einen geparkten Ford Transit und verursachte einen Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Schwenningen unter Telefon 07720 8500-0, entgegen.

