Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Engen, Lkrs. Konstanz) Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit (09.11.2021)

Engen, A81 (ots)

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam eine 21-jährige Opel-Fahrerin auf der A81 ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken. Die junge Frau war auf der Autobahn in Richtung Anschlussstelle Geisingen unterwegs, als sie nach der Immensitzbrücke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die 21-Jährige sowie zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke kann aktuell noch nicht beziffert werden.

