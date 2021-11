Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A 98, Lkrs. Konstanz) Fehler beim Fahrstreifenwechsel (09.11.2021)

Nenzingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 50.000 Euro hat sich am frühen Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr auf der A 98 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau ereignet. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer wechselte kurz nach dem Parkplatz Nellenburg vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen auf der linken Fahrspur befindlichen Audi einer 49-jährigen Frau. Infolge des Zusammenstoßes wurde das Auto zwischen Mittelschutzleitplanke und dem Lkw eingeklemmt. Hierdurch wurden die 49-Jährige und zwei Insassen leicht verletzt. Der Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Lkw konnte nach einem Reifenwechsel die Weiterfahrt aufnehmen.

