POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Autofahrerin übersieht E-Bike-Fahrer (18.09.2021)

Leicht verletzt wurde ein 81-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 11.45 Uhr im Einmündungsbereich der Straße "Lohorn" / Radolfzeller Straße. Eine von der Straße "Lohorn" kommende 74-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Radolfzeller Straße und übersah den auf dem baulich abgesetzten Radweg fahrenden E-Biker. Bei der Kollision wurde der 81-Jährige leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

