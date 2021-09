Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkrs. VS)Angebliche Notlandung eines Zeppelins (18.09.2021)

Villingen (ots)

Von einer Mitteilerin wurde das Polizeirevier in Villingen am späten Samstagnachmittag darüber informiert, dass im Wald im Bereich Am Sachsenwäldle ein Zeppelin landen würde, es sähe so aus, als würde dieser abstürzen. Durch die Streife konnte an der Örtlichkeit auf einer Wiese ein Heißluftballon festgestellt werden, der die Form eines Zeppelins hatte. Nach Angaben des Piloten war es eine geplante Landung, ein Notfall lag nicht vor.

