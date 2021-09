Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim

Kreis Tuttlingen) Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall (03.09.2021)

Bubsheim (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro hat ein Unfall auf der Kreisstraße 5905 zwischen Gosheim und Bubsheim verursacht. Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer fuhr mit einem Unimog mit Anhänger in richtung Bubsheim und wollte nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg einbiegen. Ein nachfolgender 33-Jähriger in einem Hyundai I30 fuhr auf den Anhänger auf und beschädigte sein Auto dabei schwer. Verletzte gab es beim Zusammenstoß nicht.

