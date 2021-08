Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Stoffverdeck eines BMWs aufgeschlitzt (14./15.08.2021)

Konstanz (ots)

Mit einem scharfen Gegenstand hat ein Unbekannter am Wochenende das Stoffdach eines parkenden Cabriolets in der Gerichtsgasse 11 aufgeschlitzt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, hat der unbekannte Täter das Stoffverdeck des BMW Cabriolets gleich an vier Stellen mutwillig aufgeschnitten. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise zur Beschädigung und dem Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell