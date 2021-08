Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) - Kabelrollen auf Baustelle entwendet (Zeugenaufruf)

Dunningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl von Kabelrollen, welche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einer Baustelle in der Peter-Birk-Straße entwendet wurden. Die unbekannten Diebe verschafften sich gegen 01:30 Uhr durch den Bauzaun Zugang zu einem Neubau und transportierten in der Folge auf unbekannte Art und Weise zwei hölzerne Kabelrollen, mit einem Durchmesser von etwa 100 bis 140 cm, im Wert von ca. 1500 Euro ab. Bereits von Montag auf Dienstag wurden im näheren Bereich mehrere Baumaterialen von der Baustelle entwendet (wir berichteten). Inwiefern ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

