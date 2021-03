Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mehrere Autos zerkratzt (28.03.2021)

Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurden in der Klarastraße in Rottweil insgesamt 7 dort abgestellt Fahrzeuge zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil in Verbindung zu setzen (Tel. 0741 4770).

