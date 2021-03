Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Hochmössingen, Lkrs. RW) Dacia kommt auf die Gegenspur 6.3.21

Oberndorf-Hochmössingen (ots)

Zu einer gefährlichen Situation ist es am Samstag gegen 13.15 Uhr auf der Dornhaner Straße gekommen. Eine 29-jährige Renault-Fahrerin war von Marschalkenzimmern in Richtung Oberndorf unterwegs, als am Ortsende von Hochmössingen auf ihrer Spur plötzlich ein Dacia entgegenkam. Nur weil sie eine Vollbremsung machte, kam es nicht zum Zusammenstoß. Sie merkte sich das Autokennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. Der Fahrer des Dacia konnte sich bei einer Überprüfung an einen derartigen Vorfall nicht erinnern. Die Polizei Oberndorf bittet nun um weitere Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 07423/81010.

