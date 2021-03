Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Auto auf Firmenparkplatz beschädigt - Unfallflucht (03.03.2021)

Singen (ots)

Auf einem Firmenparkplatz in der Gießereistraße ist am Mittwoch, zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr, ein geparkter Audi beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer prallte vermutlich beim Rückwärtsausparken gegen den Audi und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei Singen ermittelt und bittet etwaige Zeugen, sich unter 07731 888-0 zu melden.

