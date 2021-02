Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz (13.02.2021) - Demonstrativer Autokorso

Radolfzell am Bodensee (ots)

An einer Versammlung in Form eines Autokorsos zum Thema "Radolfzell für Lebensfreude, Frieden und Freiheit" in der Radolfzeller Innenstadt am Samstag, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr, nahmen etwa hundert Fahrzeuge und schätzungsweise zweihundert Personen teil. Die Versammlungsteilnehmer machten mit ihren teilweise plakatierten Fahrzeugen und dem Einsatz von Megafonen und Lautsprecher auf die Einschränkungen durch die Corona-Verordnung aufmerksam. Die von der Versammlungsbehörde gemachten Auflagen wurden eingehalten. Durch den mehrere hundert Meter langen Autokorso kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Viele Anwohner brachten ihren Unmut über die Hupkonzerte der Teilnehmer zum Ausdruck. Die Polizei in Radolfzell war mit mehreren Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Radolfzell war ebenfalls vor Ort präsent (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell