Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis KN) Diebstahl von Katalysator (15.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

In der Zeit vom 08.11.2020 bis 14.11.2020 wurde durch eine unbekannte Täterschaft in Stockach-Hindelwangen ein Pkw Mercedes Benz C 180 aufgebockt, der Katalysator vermutlich mit einem Schweißgerät herausgetrennt und entwendet. Zur Tatzeit war das Fahrzeug auf einem Grundstück in der Straße "Im Eschle" neben einem unbewohnten Neubau abgestellt. Das Grundstück befindet sich gegenüber dem Areal der Firma Moll. Der Katalysator hatte einen Wert von etwa 1´500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771/9391-0 erbeten.

