POL-HS: Werkzeug aus zwei Transportern gestohlen

Erkelenz-Lövenich (ots)

Aus zwei Transportern, die an der Hauptstraße und am Kirchplatz parkten, wurden verschiede Elektrowerkzeuge gestohlen. Die bislang unbekannten Täter begingen die Taten in der Zeit zwischen Donnerstag, 12. März, 14.45 Uhr und Freitag, 13. März, 7.45 Uhr.

