Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf (11.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der L 221 ereignet hat. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer war auf der Landessstraße von der Kreuzung Radolfzeller Straße / L 220 in Richtung B 33 unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein unbekannter Kleinwagen teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Trotz Ausweichen nach rechts, gelang es dem 43-jährigen nicht, eine Streifkollision zu verhindern. Die Fahrzeuge kollidierten an der jeweiligen Fahrerseite, wodurch beim Audi ein Schaden in Höhe von über 3.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell