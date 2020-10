Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkr. SBK) Zeugenaufruf zu einer Unfallflucht (22.10.2020)

Hüfingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der B 27 kurz vor der Abfahrt Donaueschingen - Allmendshofen ereignet hat. Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine 34-jährige Fahrerin eines Audi Q5 in Richtung Hüfingen. Ein silberfarbenes, eher flaches Auto, vermutlich mit Stufenheck, fuhr in Richtung Bad Dürrheim und kam leicht über die Mittellinie, wodurch es zu Kollision kam und der Außenspiegel des Audis beschädigte wurde. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne anzuhalten weiter, vermutlich entstand an diesem Fahrzeug ebenfalls ein Schaden am linken Außenspiegel.

Hinter beiden Unfallbeteiligten sind mehrere Autofahrer gefahren, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Polizei bittet diese Autofahrer sich bei m Polizeirevier Donaueschingen, Tel.: 0771 837830, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jasmin Dold/Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell