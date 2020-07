Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Egesheim

Königsheim

Mühlheim) Motocross-Fahrer in Naturschutzgebieten (05.07.2020)

Egesheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum erneuten Auftreten von Motocross-Fahrern, die am letzten Sonntagvormittag (05.07.2020) gegen 10.30 Uhr mit ihrem Verhalten Wiesen, Wälder und nach dem Naturschutz besonders geschützte Flächen im Bereich des Seetals zwischen Egesheim und Königsheim schädigten.

Das Verhalten der nach Zeugenaussagen insgesamt etwa fünf bis zehn Motorradfahrer hinterließ im genannten Gebiet deutlich sichtbare Spuren auf den Bodenoberflächen dieser Gebiete mit staatlich geförderten FFH-Mähwiesen. Weiterhin scheint es die Verursacher wenig zu interessieren, dass sie sich mit ihren überlauten Maschinen in ausgewiesenen Vogelschutzgebieten austobten.

Hierbei fuhren sie Motocross über die dort vorhandenen Steilhänge, was akustisch in den sich in diesem Gebiet befindlichen Gemeinde hörbar war. Folgeschäden durch Bodenerosion sind absehbar. Durch die Motorradfahrer hinterlassene Spuren lassen sich in den betroffenen Waldgebieten bis nach Mühlheim an der Donau verfolgen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dieser Motorradfahrergruppe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

