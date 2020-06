Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs 28.6.20, 18 Uhr

Rottweil (ots)

Ohne Führerschein und unter Drogen ist am Sonntagabend ein 37-jähriger Dacia-Fahrer in der Kaisersstraße kontrolliert worden. Der Mann war einer Polizeistreife aufgefallen, als er von der Marxstraße einbog. Bei der Kontrolle gab der Fahrer sofort zu, keinen Führerschein zu haben. Den Beamten fiel auf, dass der Mann unter Einwirkung von Drogen stand, weswegen ein Drogenvortest durchgeführt wurde, der positiv ausfiel. Im Fahrzeuginnern fanden sie zudem geringe Mengen an Betäubungsmittel. Dem Fahrer wurden die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell