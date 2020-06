Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) Einbruch mit Diebstahl eines Mountainbikes (18.06.2020 - 19.06.2020)

Geisingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Wohngebäude in der Hauptstraße, der nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich am Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag begangen wurde.

Unbekannte Täter schlugen an dem sich im Ortskern beim Ochsenbrunnen befindlichen Wohngebäude eine Glasscheibe an der Eingangstüre ein und verschafften sich nach der Entriegelung der Haustüre Zutritt in das Gebäude. Dort entwendeten sie ein schwarz lackiertes Herrenmountainbike der Marke Bianchi im Wert von etwa 300 Euro. Der an der Haustüre verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des gestohlenen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

