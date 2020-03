Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Gefüllte Müllsäcke illegal entsorgt (28.03.2020)

(Bodman-Ludwigshafen) (ots)

Unbekannte haben an einem Waldweg an der K 6100 in Richtung Dettelbach mehrere gefüllte Müllsäcke und sonstiger Unrat illegal entsorgt. Die Müllablagerung wurde am Samstag gegen 13.00 Uhr von einem Passanten bemerkt. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise geben können, oder Angaben zur Herkunft des Mülls geben können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

