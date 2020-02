Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald - Nußbach) Betrunkener 22-Jähriger randaliert beim "Konfettiball" an der Nußbacher Festhalle und schlägt Scheibe ein

Triberg im Schwarzwald - Nußbach (ots)

Mit über zwei Promille hat ein betrunkener 22-Jähriger am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, während des "Konfettiballs" an der Nußbacher Festhalle eine Scheibe eingeschlagen. Nachdem er von den anwesenden Securitys bis zum Eintreffen der verständigten Polizei in einen Nebenraum gebracht worden war, randalierte der junge Mann weiter und beschädigte hierbei eine Holztüre. Schließlich erteilte der Veranstalter dem 22-Jährigen Hausverbot. Informierte Angehörige brachten den erheblich Betrunkenen anschließend nach Hause. Nun muss sich der junge Mann noch in einem Strafverfahren für die begangenen Sachbeschädigungen verantworten.

