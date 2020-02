Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigung an Kfz (22.02.2020 - 24.02.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum Vormittag des heutigen Montag in der Mörikestraße im Bereich gegenüber der Einmündung des Buchenweges in die Mörikestraße begangen wurde.

Unbekannte Täter entfernten im genannten Zeitraum das Spiegelglas des linken Außenspiegels an einem in diesem Bereich geparkten, blau lackierten Ford Focus mit Tuttlingen Kennzeichen. Das Spiegelglas wurde am Tatort nicht aufgefunden, weshalb auch von einem Diebstahl ausgegangen werden kann.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

