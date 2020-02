Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall beim Abbiegen - eine Person leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Beim beabsichtigten Linksabbiegen einer Autofahrerin ist es am frühen Sonntagmorgen, etwa gegen 01 Uhr, an der Einmündung der Schwedendammstraße auf die Bertholdstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Toyota Kombi und einem Taxi gekommen, bei welchem eine Mitfahrerin im Taxi leicht verletzt worden ist. Die 50-jährige Fahrerin des Toyotas war auf der Schwedendammstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Bertholdstraße abbiegen. Hierbei übersah die Frau das von rechts nahende Taxi, welches mit einem weiblichen Fahrgast auf der bevorrechtigten Bertholdstraße in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurde die 23-jährige Mitfahrerin im Taxi leicht verletzt und musste mit dem eintreffenden Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den nicht mehr fahrbereiten Toyota der Unfallverursacherin.

