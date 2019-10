POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Autofahrer erfasst Fußgänger

Mit schweren Verletzungen mussten am Sonntagabend ein 80-jähriger Fußgänger und dessen 81-jährige Begleiterin nach einem Verkehrsunfall in der Mainaustraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 33-jährige Lenker eines Pkw war bei Grün von der Herrmann-von-Vicari-Straße nach links in die Mainaustraße eingebogen und hatte die beiden Fußgänger, die ebenfalls bei Grün die Mainaustraße von der Sonnenbühlstraße kommend überqueren wollten, übersehen. Diese wurden von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung wurden sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der nicht mehr fahrbereite Pkw des 33-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Konstanz

Beim Diebstahl ertappt

Offensichtlich auf Diebestour befanden sich ein 20-Jähriger und dessen Begleiter, die am Freitagabend gegen 20.30 Uhr von einem Sicherheitsmitarbeiter dabei beobachtet worden waren, wie sie im Paulaner-Festzelt in der Hafenstraße Geldbörsen und andere Wertgegenstände aus abgelegten Taschen entwendeten. Als der Zeuge die beiden ansprach, warf einer sofort eine Geldbörse und einen Fünf-Euro-Schein auf den Boden. Während der 20-Jährige von dem Security-Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte, gelang dem Komplizen des Tatverdächtigen die Flucht aus dem Zelt. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes stießen die Beamten in dessen Kleidung und in seinem mitgeführten Rucksack auf mehrere Geldbeutel, Schmuckgegenstände, eine neuwertige Jacke, Parfum und eine Power-Bank, die drei Festbesucherinnen zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen nach dem Begleiter des 20-Jährigen dauern an.

Ein weiterer Diebstahl wurde am späten Samstagabend gegen 23.00 Uhr auf der Damentoilette im gleichen Festzelt begangen. Dort hatte eine Festbesucherin ihre Handtasche kurzzeitig bei den Waschbecken abgestellt und bei ihrer Rückkehr feststellt, dass diese samt iPhone 7, zwei EC-Karten und einer Kreditkarte sowie Führerschein und Krankenkarte und etwa 60 Euro Bargeld entwendet worden war. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der Damentoilette beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Betrunkener tritt Tür ein

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein 31-Jähriger angerichtet, der am frühen Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr die Tür einer Gaststätte in der Kreuzlinger Straße eingetreten hat. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später in der Bodanstraße angetroffen und überprüft werden. Der 31-Jährige, dessen Atemalkoholtest über 2,3 Promille ergab, hat sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten.

Konstanz

Geparktes Fahrzeug gestreift

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr in der Moltkestraße ereignet hat und bei dem ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf den Parkplätzen beim Telekom-Turm abgestellten Honda Civic gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtet

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr am Zähringerplatz. Der 63-jährige Lenker eines BMW war von der Allmannsdorfer Straße kommend verbotswidrig geradeaus in Richtung Fahrradstraße gefahren und hatte mitten auf der Kreuzung angehalten, als er bemerkte, dass der Querverkehr grün hatte. Während die ersten beiden Autofahrer noch rechtzeitig anhalten konnten, erkannte ein 21-jähriger Leichtkraftradfahrer die Situation zu spät und prallte auf das Heck seines Vordermannes. Dieser und der Zweiradfahrer erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen.

Konstanz

Vorrang missachtet

Sachschaden von rund 22.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr an der Einmündung Europastraße/Grenzbachstraße entstanden. Die 18-jährige Lenkerin eines Audi A1 war von der Europastraße kommend nach links in die Grenzbachstraße abgebogen und hierbei fälschlicher Weise davon ausgegangen, dass ein entgegenkommender 58-jähriger Golf-Fahrer abbremst und sie passieren lässt. Es kam deshalb zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der allerdings keine Personen verletzt wurden.

Konstanz

Auto gestreift

In der Nacht zum Samstag zwischen 22.00 - 12.00 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz des Klinikums Konstanz in der Mainaustraße abgestellten VW-Golf gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, aufzunehmen.

Konstanz

Sachbeschädigung

In der Nacht zum Sonntag zwischen 23.45 und 01.00 Uhr hat ein unbekannter Täter mit einem unbekannten Werkzeug die beiden linken Räder eines in Höhe des Gebäudes Bücklestraße 78 abgestellten Audi demoliert und dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Betrunkener tritt zu

Gefährliche Körperverletzung wird einem 22-Jährigen zur Last gelegt, der am späten Samstagabend gegen 22.10 Uhr im Festzelt in der Hafenstraße einen 18-Jährigen umstieß und anschließend gegen dessen Kopf trat. Während der Verletzte durch den Rettungsdienst ambulant behandelt wurde, hielten Zeugen den erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach der Feststellung seiner Personalien erteilte die Polizei dem 22-Jährigen einen Platzverweis.

Reichenau

Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr in der Feursteinstraße. Beim Befahren eines Verbindungsweges in südliche Richtung hatte eine 33-jährige Pkw-Lenkerin an der Kreuzung mit einem weiteren Verbindungsweg den Vorrang eines 30-jährigen Autofahrers missachtet. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten der Pkw-Lenker sowie dessen 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen.

Radolfzell

Nach Parkrempler davongefahren

Das Weite suchte der Fahrer eines Vito, nachdem er am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr einen in einer Parkbucht vor einer Bäckerei in der Singener Straße abgestellten Fiat 500 beim Rückwärtsfahren angefahren und dabei einen Schaden von rund 200 Euro angerichtet hatte. Die Geschädigte, die den Unfall beobachtet hatte, konnte noch von dem Verursacherfahrzeug mit ihrem Mobiltelefon ein Bild machen. Die Ermittlungen der Polizei nach dem verantwortlichen Fahrzeuglenker dauern an.

Radolfzell

Autotür zerkratzt

Sachschaden von rund 500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Samstag zwischen 22.30 Uhr und 10.00 Uhr die Fahrertür eines an der Ecke Hansjakobweg/Hausherrenstraße abgestellten Suzuki zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Radolfzell

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag gegen 23.20 Uhr in der Schützenstraße entstanden. Der 19-jährige Fahrer eines Fiat hatte in die Teggingerstraße einbiegen wollen und dabei zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender Taxifahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Aufprall auf das Fahrzeug seines Vordermannes kamen keine Personen zu Schaden.

Singen

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter eine Tür der Toilettenanlage beim City-Kiosk am Heinrich-Weber-Platz mit Graffiti besprüht und dabei einen Sachschaden von rund 200 Euro angerichtet. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 20 Uhr und 05.30 Uhr Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Betrunkener Radfahrer

Über 2,4 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 51-jährigen Radfahrer, der am Sonntagvormittag gegen 10.50 Uhr von Beamten des Polizeireviers überprüft wurde. Der Mann war der Streifenwagenbesatzung zunächst in der Georg-Fischer-Straße aufgefallen, als er das Rotlicht einer Fußgängerampel missachtete und anschließend entgegen der vorgeschriebenen auf dem Radweg weiterfuhr. Nachdem der 51-Jährige der Aufforderung, stehen zu bleiben, keine Folge leistete, konnten ihn die Polizisten kurz darauf an der Ecke Feld-/Asternstraße stellen und kontrollieren. Die Beamten veranlassten bei dem alkoholisierten Radfahrer im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Singen

Geparktes Auto angefahren

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Mittwochabend, 18.30 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 15.40 Uhr, einen am rechten Straßenrand in Höhe des Gebäudes Länderweg 4 abgestellten Hyundai angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0.

Singen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Theodor-Hanloser-Straße/Alpenstraße entstanden. Der 43-jährige Lenker eines VW-Passat war von der Alpenstraße kommend in die Theodor-Hanloser-Straße eingefahren und hatte hierbei den Vorrang eines von rechts kommenden 21-jährigen Peugeot-Fahrers missachtet. Es kam deshalb zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der das Auto des 43-Jährigen über die Kreuzung und dort gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert wurde. Durch den Aufprall wurde dieses noch gegen ein dahinter geparktes Auto geschoben. Der VW-Passat des Verursachers kam schließlich zum Stehen, nachdem er noch gegen den Zaun eines Gebäudes geprallt war. Der Pkw des 43-Jährigen, der nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

Gottmadingen

Unachtsam rangiert

Beim Rangieren aus einer Parklücke ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr gegen die Front eines neben dem Bahndamm in Höhe des Gebäudes Hilzinger Straße 20 geparkten VW Touran geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0.

Tengen

Autofahrerin hat Glück

Leichte Verletzungen erlitt eine 45-jährige Autofahrerin am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Watterdingen. Die Pkw-Lenkerin hatte die L 224 von Tengen kommend befahren und war unmittelbar nach dem Ortseingang von Watterdingen auf den dortigen Verkehrsteiler geraten. Nachdem sie zunächst ein Verkehrszeichen leicht gestreift hatte, kam sie beim Gegenlenken nach rechts von der Straße ab und streifte eine Straßenlaterne. Danach überquerte das Auto den Radweg und prallte in der angrenzenden Streuobstwiese gegen einen herausstehenden Schachtdeckel. Während an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro entstand, kam die 45-Jährige mit leichteren Blessuren davon.

Engen

Porsche schleudert gegen Leitplanke

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist der 36-jährige Fahrer eines Porsche Carrera 911in der Nacht zum heutigen Montag gegen 23.30 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, gegen die Mittelschutzplanke geprallt und anschließend entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Während der 36-Jährige unverletzt blieb, musste sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Polizei erhob bei dem ausländischen Fahrer eine Sicherheitsleistung.

Engen

Alkoholisierter Lkw-Lenker verursacht Unfall

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Autobahnraststätte Hegau-West ereignete und bei dem ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Der 42-jährige Lenker eines Sattelzuges war vorwärts aus einer Lkw-Parklücke gefahren und hatte hierbei mit dem Sattelauflieger die Zugmaschine eines neben ihm ordnungsgemäß abgestellten Sattelzuges gestreift. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem 42-jährigen ausländischen Lkw-Fahrers feststellte - ein Alkoholtest ergab nahezu 1,8 Promille - veranlasste sie die Entnahme einer Blutprobe, stellte den Führerschein sicher, untersagte die Weiterfahrt und erhob eine Sicherheitsleistung. Bei der Überprüfung des Lkw stellten die Beamten ferner fest, dass der 42-Jährige zum Unfallzeitpunkt die Fahrerkarte nicht gesteckt hatte.

Stockach

Alkoholisierter Autofahrer

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 56-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum heutigen Montag gegen 23.15 Uhr auf der B 31 von Beamten des Polizeireviers unter der Autobahnbrücke der A 96 bei Stockach angehalten und überprüft wurde. die Polizisten veranlassten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und untersagten seine Weiterfahrt.

