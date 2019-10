Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Korrektur unserer Meldung vom 05.10.19, 11.24 Uhr: Brandstiftung nicht in Überlingen, sondern in Uhldingen-Mühlhofen

Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen, Bodenseekreis (ots)

Die in der unten genannten Meldung veröffentlichte Brandstiftung geschah nicht am Busbahnhof in Überlingen, sondern in der Bahnhofstraße beim Busbahnhof in Uhldingen-Mühlhofen. Hierbei handelte es sich um den ersten von bislang insgesamt zwei Versuchen, die teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage des Landratsamts Bodenseekreis in Brand zu setzen. Der zweite Versuch fand in der Folgenacht statt (wir berichteten am 06.1019, 10.35 Uhr entsprechend).

Unsere Meldung vom 05.10.2019, 11.24 Uhr:

Überlingen

Brandstiftung am Busbahnhof

Samstagmorgen gegen 03.36 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Feuer am Busbahnhof aus. Unbekannte Täter entzündeten Papier unmittelbar neben einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07551-804-0 / Polizeirevier Überlingen erbeten.

