POL-KN: Landkreis Konstanz

SINGEN Sonntag gegen 03.45 Uhr randalierten zwei Personen in der Ekkehardstraße und versuchten einen Bauzaun umzuschmeißen. Weiterhin wurden in der Alpenstraße Verkehrszeichen, Tische und Blumentöpfe umgeworfen. Die Zerstörungswut fand ihre Fortsetzung in der Schwarzwaldstraße, in welcher ein Motorroller umgeworfen wurde. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnten die beiden Randalierer ausfindig gemacht werden, wobei diese sofort die Flucht ergriffen. In der Folge konnte beide im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Nach Verbringung zur Dienststelle beruhigten sich die beiden Personen. Beide randalierten, vermutlich aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung, in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers. Einer der Randalierer, ein 28jähriger Mann aus der Schweiz, leistete ferner bei der Festnahme vor Ort Widerstand und musste unter polizeilichem Zwang festgehalten werden. Ein Strafverfahren wird diesbezüglich eingeleitet. Beide werden wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

RADOLFZELL Sonntag, gegen 02.15 Uhr, wurde ein Brand in einer Kleingartenanlage in der Karl-Wolf-Straße gemeldet. Dort stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Die näheren Umstände des Brandes sind derzeit unklar. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung sind eingeleitet. Hinweise zu einer möglichen Täterschaft werden an das Polizeirevier Radolfzell unter der Rufnummer 07732-95066-0 erbeten.

