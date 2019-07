Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Pkw erfasst Fußgängerin

Leicht verletzt wurde eine 30-jährige Fußgängerin, als sie am heutigen Freitag gegen 12.00 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn von einer 58-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Die Autofahrerin befuhr die Donaustraße in Richtung Laizer Straße und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit die Fußgängerin, die sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand. Durch den Aufprall stürzte die 30-Jährige auf die Straße. Hierdurch verletzte sie sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein nennenswerter Schaden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell