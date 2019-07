Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Sigmaringen

Fehlalarm

Aus noch unbekannter Ursache löste am heutigen Donnerstag gegen 11.00 Uhr in einem Klassenzimmer der Bertha-Benz-Schule der Alarm eines Rauchmelders aus. Laut Lehrer kann eine mutwillige Auslösung ausgeschlossen werden.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, den hinter dem Staatsarchiv in der Karlstraße befindlichen Springbrunnen. In die Ansaugöffnung der Wasserpumpe wurde Sand eingefüllt und hierdurch Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in der Herbertinger Straße ereignet hat. Ein 54-jähriger VW-Lenker fuhr in die Herbertinger Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden, 19-jährigen Ford-Lenkers, der die Herbertinger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Bei der Kollision wurde im Ford ein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Horgenzell - Illmensee

Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Deutlich betrunken war ein 63-jähriger Lenker eines VW Touran, der am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr nach dem Hinweis eines Zeugen durch Beamte des Polizeireviers Ravensburg im Ortsgebiet einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Zeuge hatte der Polizei berichtet, dass der Lenker des Touran ihm in der Zeit von 18.30 bis 19.00 Uhr auf der Fahrt von Illmensee nach Horgenzell durch unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Mehrfach sei er auf den Gegenfahrstreifen geraten und habe hierbei den Lenker einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gefährdet. Der Lenker des Traktors habe stark abbremsen müssen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Touran zu verhindern. Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, insbesondere der Lenker der landwirtschaftlichen Zugmaschine, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden. Dem 63-Jährigen wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell