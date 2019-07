POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Für Aufregung hat ein 16-Jähriger heute Mittag gegen 12.15 Uhr an der Geschwister-Scholl-Schule gesorgt, der einem Bekannten auf dem Schulhof eine Pistole gezeigt hatte. Beamte des Polizeireviers Konstanz konnten den Jugendlichen, der die Schusswaffe in seiner Bauchtasche mitführte, kurze Zeit später antreffen und widerstandslos festnehmen. Von der Schulleitung, die von einem Schüler verständigt worden war, wurden vorsichtshalber über Durchsagen die Schüler und Lehrer informiert, dass sie in den Klassenzimmern bleiben sollen. Zwischenzeitlich konnte diese Maßnahme wieder aufgehoben werden. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise für eine tatsächliche Bedrohungs- oder beabsichtigte Amoktat vor. Die Ermittlungen zur Herkunft der Schusswaffe und zu den Motiven des Mitführens der Pistole dauern an.

