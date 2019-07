Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 08.07.2019

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 34-jährigen Mann, dem vorgeworfen wird, am frühen Sonntagmorgen gegen 01.50 Uhr in einer Wohnung in der Brucknerstraße in Friedrichshafen einen 46-jährigen Mann mit zwei Messern angegriffen und hierbei lebensgefährlich verletzt zu haben. In den Räumen befanden sich neben dem mutmaßlich unbeteiligten Wohnungsinhaber auch die 37-jährige Ex-Freundin des Tatverdächtigen sowie deren neuer Freund, der 46-jährige spätere Geschädigte. In der Wohnung griff der 34-Jährige zunächst den 46-Jährigen an, verletzte diesen lebensgefährlich im Hals- und Schulterbereich und schlug in der Folge der 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Ihr brach er hierbei das Nasenbein. Danach flüchtete der 34-Jährige über den Balkon vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenige Stunden später durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen im Bereich Oberteuringen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und konnte im Rahmen der anschließenden intensivmedizinischen Versorgung stabilisiert werden. Auch die 37-jährige Frau musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der genaue Tatablauf sowie das Motiv für die tätliche Auseinandersetzung sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, eine Beziehungstat erscheint wahrscheinlich. Teilweise standen die beteiligten Personen erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 34-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird.

