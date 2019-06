Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

--

Friedrichshafen

Häusliche Gewalt

Ein junges Mädchen rief am Mittwoch gegen 22 Uhr den Polizeinotruf an und bat um Hilfe. Ihr Vater sei sehr aggressiv und würde die Mutter bedrohen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige Familienvater stark alkoholisiert und sich aggressiv verhielt. Des Weiteren war er nicht mehr im Stande, den Anweisung der Polizisten Folge zu leisten. Ein Sohn berichtete, dass er bereits einen Tag zuvor der Mutter zur Hilfe geeilt war, als sein Vater versucht hatte, seine Mutter zu schlagen. Seit einiger Zeit soll der Familienvater durchgehend alkoholisiert sein. Da die Annahme bestand, dass der 49-Jährige weitere Straftaten zum Nachteil der Familie begeht, wurde er vorläufig Fest- und in Gewahrsam genommen.

Friedrichshafen

Farbschmierereien

Ein unbekannter Täter besprühte im Zeitraum von Dienstag, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.15 Uhr, die Außenwände der Ludwig-Dürr-Schule in der Waggershauser Straße mit Sprüchen in englischer und deutscher Sprache. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 49-jähriger Autofahrer beschädigte am Mittwoch gegen 08.45 Uhr im Parkhaus des Graf-Zeppelin-Haus einen entgegenkommenden Audi eines 60-Jährigen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Audi-Lenker notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Unfallflüchtigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Da bei diesem Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der Führerschein des 49-Jährigen beschlagnahmt.

B 31 / Friedrichshafen

Verkehrsbehinderung

Durch einen auf das Bankett geratenen Lkw eines 57-Jährigen wurde am Mittwoch gegen 09.00 Uhr die B 31 im Bereich der Ausfahrt Friedrichshafen-Ost mit Erde verunreinigt. Im Zuge der Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Eine 71-jährige Renault-Lenkerin geriet auf Höhe des Obsthofes Arnegger auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 55-jährigen VW-Fahrerin. Ein hinter dem VW befindlicher 55-jähriger Opel-Lenker konnte nicht mehr rechtszeitig abbremsen und fuhr dem VW auf. Bei der Kollision wurden die 71- und die 55-Jährige leicht verletzt. Der im VW befindliche 64-jährige Beifahrer sowie der 55-jährige Opel-Lenker blieben unverletzt. Nachdem die Renault-Fahrerin angab, eingeschlafen zu sein, wurde ihr Führerschein einbehalten.

Friedrichshafen / Meersburg / Hagnau

Fahrradkontrollen

Am Dienstag zwischen 11 und 16 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 17.30 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen und des Polizeipostens Meersburg an verschiedenen Standorten im Bodenseekreis Verkehrskontrollen zur schwerpunktmäßigen Überwachung des Fahrradverkehrs durch. Insgesamt wurden 134 Verstöße festgestellt, die gebührenpflichtig, teilweise jedoch auch gebührenfrei mit einer mündlichen Verwarnung geahndet wurden. Größtenteils wurden folgende Verstöße festgestellt:

- vorschriftswidrige Benutzung des Gehweges - Nichtbenutzung des Radweges - freihändiges Fahren - Nichteinhaltung von Durchfahrtverboten - Gehör durch Geräte beeinträchtigt - Rotlichtverstöße - missbräuchliche Verwendung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

In einem Fall war ein Radfahrer mit rund 1,8 Promille alkoholisiert, weshalb er sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten muss.

Sehr erschreckend war die hohe Anzahl der uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer. Nachdem die Verkehrsunfallstatistik 2018 eine deutliche Steigerung der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern ausweist und nahezu jeder der in einen Unfall verwickelten Fahrradfahrer auch Verletzungen davontrug, wird auch zukünftig diese Zielgruppe verstärkt im Fokus der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen stehen. Diese gezielten Kontrollen in Verbindung mit der gebührenpflichtigen Ahndung festgestellter Verstöße sollen eine Verbesserung der Verkehrsmoral und damit einen Rückgang der Verkehrsunfallzahlen bewirken.

Im Rahmen der Fahrradkontrollen wurden ferner 37 Autofahrer ohne vorgeschriebenen Sicherheitsgurt, drei Fahrzeuglenker die verbotswidrig abgebogen waren und ein Autofahrer wegen der Nutzung des Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung beanstandet. Die Verstöße werden entsprechende Bußgelder nach sich ziehen.

Friedrichshafen / Langenargen / Fischbach / Meersburg / Owingen

Enkeltrickbetrüger unterwegs

Am Mittwoch meldeten sich mehrere Bürger aus dem gesamten Bodenseekreis bei der Polizei und teilten mit, Betrugsanrufe erhalten zu haben. In den Telefonaten gaben sich die unbekannten Anrufer jeweils als Familienangehörige aus und baten aufgrund einer finanziellen Notlage um Summen zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Bis auf einen bei der Polizei bekannt gewordenen Fall in Fischbach durchschauten alle anderen Angerufenen die Betrugsabsicht und beendeten die Telefonate. In Fischbach übergaben eine 87- und eine 57-jährige Frau einem unbekannten Mann 10.000 Euro. Beschrieben wird dieser wie folgt: 35-40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kurze dunkle Haare, rundes Gesicht, korpulent, sprach kein perfektes Deutsch, sprach ein paar Worte auf Englisch, trug eine grüne Jacke und eine grüne Hose. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung dringend darum, insbesondere ältere Familienangehörige über diese aktuelle Betrugsmasche zu informieren und aufzuklären. Eine Darstellung der Vorgehensweisen der Täter sowie Tipps und Tricks, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Informationsseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ein unbekannter Täter besprühte im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.00 Uhr, die Holzwand eines Geräteschuppens am Bahnhofplatz mit grüner Farbe. In einer Größe von zwei auf zwei Metern waren zwei Schriftzüge (1x ACAB, 1x HAHA) aufgesprüht. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/9432-0, zu informieren.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker kollidierte am Dienstag gegen 19.00 Uhr bei der Ausfahrt vom Edeka-Parkplatz auf die Straße "Krummes Land" mit einem 20-jährigen Rennradfahrer und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf den Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der unfallflüchtige Fahrer soll eine Brille getragen haben und mit einem weißen 1er BMW unterwegs gewesen sein. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell