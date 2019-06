Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei gegen den Lenker eines schwarzen BMW, welcher am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Anton-Sommer-Straße an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Zwischen dem BMW und einem Ford war es zuvor zu einem Streifvorgang der Außenspiegel im Begegnungsverkehr gekommen. Nachdem beide Beteiligten zunächst angehalten hatten, gab der BMW-Fahrer der 25-jährigen Ford-Lenkerin gegenüber an, die Polizei zu verständigen, womit sich die 25-Jährige eigenen Angaben zufolge einverstanden zeigte. Den Anruf tätigte der Mann aber offensichtlich nicht, denn nachdem er die Unfallsituation fotografiert hatte, stieg er in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Daraufhin verständigte die 25-Jährige ihrerseits die Polizei, welche nun gegen den Fahrer des BMW, dessen Kennzeichen bekannt ist, ermittelt.

Friedrichshafen

Fahren unter Drogeneinwirkung

Möglicherweise unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand ein 22-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung am frühen Donnerstagmorgen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Verdachtsmomente fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf verschiedene verbotene Substanzen. Bei dem 22-Jährigen wurde daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet, um Aufschluss über eine tatsächliche Rauschmittelbeeinflussung zu bekommen. Da der Mann seinen Wohnsitz im Ausland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Tettnang

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen den 48-jährigen Lenker eines Kleinbusses, der am frühen Donnerstagmorgen von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet von Tettnang kontrolliert wurde. Der Mann wies eine lediglich ausländische Fahrerlaubnis vor. Nachdem er aber seit mehr als sechs Monaten seinen Wohnsitz in Deutschland hat, hätte er den Führerschein zwischenzeitlich bei einer deutschen Fahrerlaubnisbehörde umschreiben lassen müssen.

Oberteuringen

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 37-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung am Donnerstagabend in Oberteuringen kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht der Beamten, der 37-Jährige wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Langenargen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr bei Oberdorf. Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die K 7706 von Oberdorf kommend in Richtung Langenargen und kam im Bereich der Abfahrt zur B 31 vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr sie eine Verkehrsinsel und beschädigte dadurch eine Warnbake sowie einen Reifen ihres Fahrzeugs. Die Frau blieb unverletzt.

Neukirch

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 17 Uhr auf der Wildpoltsweiler Straße. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker kam auf der engen Fahrbahn beim Befahren einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Frau. Verletzt wurde niemand.

Überlingen-Nussdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Straße "Zum Salm". Eine 78-jährige Pkw-Lenkerin befuhr aus Richtung Überlingen-Burgberg kommend die Abfahrt von der B 31 in Richtung Nussdorf und missachtete an der Einmündung in die Straße "Zum Salm" die Vorfahrt eines aus Nussdorf kommenden und mit seinem Pkw in Richtung B 31 fahrenden 50-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Überlingen-Bonndorf

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter sägte im Zeitraum von Mittwoch, 29.05.2019, bis Samstag, 01.06.2019, einen zwischen der K 7787 und dem Negelhof befindlichen hölzernen Hochsitz zunächst an und stieß diesen in der Folge dann um. Vermutlich benutzte der Unbekannte eine Akkusäge oder ein ähnliches Werkzeug. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise zum Verursacher an das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Überlingen-Nesselwangen

Geschwindigkeitsüberwachung

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen führten am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsmessung auf der B 31 n in Fahrtrichtung Stockach bei Nesselwangen durch. Die Geschwindigkeit ist auf dem Streckenabschnitt auf 120 km/h beschränkt. Im Überwachungszeitraum wurden insgesamt etwa 1350 Pkw und 310 Lkw erfasst, von denen 39 (etwa 2,3 %) zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 155 km/h.

Markdorf

Streitigkeit

Zu einer zunächst verbalen und im weiteren Verlauf auch tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen kam es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Eisenbahnstraße. Aus bislang nicht geklärten Gründen waren zunächst zwei 23-jährige Männer miteinander in Streit geraten und schlugen schließlich aufeinander ein. Daraufhin mischten sich zwei weitere Begleiter in die Rangelei ein und wurden ebenfalls handgreiflich. Da alle Beteiligten nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss standen, konnte der genaue Geschehensablauf bislang noch nicht geklärt werden. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an, nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand ernsthaft verletzt.

Markdorf

Verkehrsunfall

Großes Glück hatte eine 15-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Ensisheimer Straße. Die Schülerin war auf dem, durch eine Linie getrennt, nebeneinander verlaufenden Geh- und Radweg ordnungsgemäß auf ihrer Spur unterwegs, als vor ihr plötzlich ein spielendes Kind von der Geh- auf die Radwegseite sprang. Die 15-Jährige wich nach links aus und verhinderte dadurch zwar erfolgreich eine Kollision mit dem Kind, fuhr aber über den Bordstein und kam hierbei zu Fall. Während sich das Mädchen durch den Sturz leichte Verletzungen zuzog, wurde das Fahrrad, welches auf die Straße gefallen war, vom Pkw einer 50-jährigen Frau erfasst und hierdurch nicht unerheblich beschädigt.

Markdorf

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 76-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße zu. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker wollte vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach links in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen. Ein von links kommender Pkw räumte ihm hierfür den Vorrang ein und hielt an. Der 76-jährige Zweiradlenker überholte allerdings den haltenden Pkw und stieß mit dem Wagen des in diesem Moment aus dem Parkplatz ausfahrenden 47-Jährigen zusammen. Durch die Kollision und den folgenden Sturz verletzte sich der 76-Jährige leicht und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der L 201 bei Oberuhldingen. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 201 von Unteruhldingen kommend in Richtung Oberuhldingen und bemerkte in Höhe der Abfahrt zur B 31 zu spät, dass eine vor ihm fahrende 22-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr auf den Wagen der Frau auf, hierdurch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Hagnau

Einbruchsversuch

Erst nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde ein möglicher Einbruch, der bereits am Montag im Zeitraum zwischen 01 und 03 Uhr in der Seestraße verübt wurde. Ein unbekannter Täter zerstörte das an der Türe zu einem Abstellraum eines Beherbergungsbetriebes angebrachte Lüftungsgitter und verschaffte sich dadurch Zugang zu der Räumlichkeit. Nicht geklärt ist, ob der Unbekannte von dort aus auch in weitere Räume des Hauses gelangte. Bislang gibt es keine Hinweise, dass etwas entwendet wurde. Nachdem der Schaden erst am gestrigen Donnerstag entdeckt wurde, teilte ein Gast mit, dass er im genannten Zeitraum am Montag zwar Schläge oder Tritte gehört, diesen aber zunächst keine weitere Bedeutung beigemessen habe. Der Polizeiposten Meersburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443.

Hagnau

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, einen auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellten blauen Renault Twingo hinten links und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des angerichteten Schadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher erbittet der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443.

Frickingen

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der L 200 zwischen Frickingen und Heiligenholz. Ein 68-jähriger Pkw-Lenker, der die L 200 in Richtung Heiligenholz befuhr, kam vor einer unübersichtlichen Rechtskurve aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 71-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß zog sich der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen im Gesicht zu, der 71-jährige Unfallgegner blieb bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Frickingen ebenfalls vor Ort im Einsatz, um den Brandschutz sicherzustellen und auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die L 200 bis 14 Uhr komplett, danach bis etwa 15.45 Uhr einseitig gesperrt werden.

