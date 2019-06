Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Warnung vor zweifelhaften Handwerkerleistungen

Wangen im Allgäu/Landkreis Ravensburg (ots)

Möglicherweise in betrügerischer Absicht warben Unbekannte am Donnerstagvormittag in Wangen mittels Prospekten für professionelle Steinreinigungen. Einem Zeugen fielen Ungereimtheiten in dem Werbematerial auf, weswegen er sich an die Polizei wandte. Eine Überprüfung der Flyer sowie einer ausgehändigten Vertragsvereinbarung ergab, dass diese eine Reihe von Unstimmigkeiten aufweisen. Neben einer Anzahl von enthaltenen Schreibfehlern und erkennbar nachträglich überklebten Passagen ergaben Ermittlungen des Polizeireviers Wangen, dass an dem in den Unterlagen genannten Firmensitz in Bad Wurzach keine Firma mit entsprechendem Namen ansässig ist und nach Auskunft der Stadt Bad Wurzach auch keine gleichlautende Gewerbeanmeldung vorliegt. Auch die Vorwahl der abgedruckten geschäftlichen Telefonnummer gehört nicht zu Bad Wurzach. Aufgrund der Gesamtumstände kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass hier versucht wurde, für Dienstleistungen zu werben, welche im Falle eines Vertragsabschlusses zu möglicherweise stark überhöhten Forderungen nach mangelhaft erbrachter Arbeitsleistung führen. Sollte ein derartiger Fall bereits eingetreten und hierdurch ein finanzieller Schaden entstanden sein, so rät die Polizei möglichen Betroffenen zur Erstattung einer Strafanzeige.

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Haustürgeschäften. Tipps und Hinweise, wie mögliche Betrüger vorgehen und wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, bietet die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de unter dem Schlagwort "Haustürbetrug".

