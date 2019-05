Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Uhldingen-Mühlhofen (ots)

Körperverletzung

Heute gegen 00:30 Uhr wurde der Polizei durch Anwohner eine Gruppe Jugendlicher in Oberuhldingen gemeldet, welche sich laut grölend in der Straße "Auf der Höhe" aufhielt. Zudem sollen Personen aus der Gruppe wahllos an Häusern geklingelt und auf Autos eingeschlagen haben. Die Gruppe der Jugendlichen konnte durch zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Überlingen am Bahnhof festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Diese räumten zwar ein "nicht gerade leise gewesen zu sein", beschuldigten ihrerseits aber Anwohner sie verbal aggressiv angegangen zu haben. Zudem soll ein Anwohner einem der Jugendlichen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Beschädigte Fahrzeuge konnten durch die Polizei bislang nicht festgestellt werden. Vermeintliche Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, in Verbindung zu setzen.

Sipplingen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 19:15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Honda-Fahrer die B31 von Überlingen kommend in Richtung Sipplingen. Etwa auf Höhe Süßenmühle erlitt der Fahrer vermutlich einen Herzinfarkt. Hierdurch kam das Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Im Anschluss fuhr der PKW nach links auf die Gegenfahrspur, streifte dreimal die Leitplanke und kam letztlich am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Fahrer verstarb nach Reanimationsmaßnahmen im Klinikum Überlingen vermutlich an dem erlittenen Herzinfarkt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B31 im Bereich der Unfallstelle bis ca. 21:30 Uhr gesperrt. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR, an den Leitplanken von ca. 700 EUR.

