Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Langenargen/Tettnang/Meckenbeuren

Trunkenheitsfahrten

Insgesamt sechs Pkw-Lenker, welche unter Alkoholeinwirkung standen, stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen bei Verkehrskontrollen im Laufe des gestrigen Sonntags im Stadtgebiet Friedrichshafen, in Langenargen, Tettnang und Meckenbeuren fest. Während vier Autofahrer mit empfindlichen Bußgeldern sowie Fahrverboten rechnen müssen, gelangen eine 25-jährige Frau sowie ein 41-jähriger Mann aufgrund höherer Alkoholisierungen zur Anzeige. Bei beiden wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet sowie der jeweilige Führerschein einbehalten.

Friedrichshafen

Langholzdiebstahl

Offenbar mittels eines Lkw mit Kran entwendeten Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 25.02.2019, und dem gestrigen Sonntag einen Polter Langholzstämme aus dem Seewald in Friedrichshafen. Wie dem rechtmäßigen Besitzer bei einer Nachschau am gestrigen Tag auffiel, waren die Stämme mit einer Länge von etwa 10-12 Metern unerlaubt abtransportiert worden. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Einbruch

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 12.03.2019, und Samstag, dem 16.03.2019, in ein Vereinsheim sowie ein angrenzendes Gebäude in der Straße "Bei der Eselsbrücke" in Friedrichshafen ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese vermutlich nach Wertgegenständen. Hierbei brachen sie auch mehrere Schränke auf. Nachdem sie offenbar keine Beute machten, verließen sie die Örtlichkeit unerkannt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte sich auf mindestens 750 Euro belaufen.

Friedrichshafen

Körperverletzung und Bedrohung

Weil der andere ihm noch Geld schuldet, sprach ein 37-jähriger Mann seinen 44-jährigen Bekannten, den er am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr am Bahnhofsplatz zufällig traf, darauf an. Hierauf griff ihm der 44-Jährige an den Hals, zog ein mitgeführtes Taschenmesser und bedrohte den 37-Jährigen, dass er ihn umbringen werde, wenn er ihn nochmals darauf anspräche. Anschließend entfernte sich der Aggressor, konnte aber durch eine Streife der Bundespolizei in der Nähe angetroffen und Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen übergeben werden. Der 44-Jährige gelangt nun entsprechend zur Anzeige. Beide Beteiligten standen zur Tatzeit augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 33 und 28 Jahre alten Männern kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr auf einer Party im Zeppelinmuseum in der Seestraße. Die beiden waren zuvor aus bislang nicht geklärten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf der 33-Jährige dem 28-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf schlug. Hierdurch wurde der Jüngere leicht verletzt. Durch den anwesenden Sicherheitsdienst wurden die Streithähne getrennt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten. Nachdem sich der 33-Jährige im Zuge des Streits offenbar an herumliegenden Glassplittern selbst geschnitten hatte, musste er sich zur ärztlichen Behandlung seiner blutenden Handverletzung in ein Krankenhaus begeben.

Eriskirch

Fahrzeugteile entwendet

Offensichtlich diverse Fahrzeugteile benötigten unbekannte Täter, welche sich im Zeitraum zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 12.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem in der Straße "Im Lehen" in Eriskirch-Schlatt geparkten Klein-Lkw verschafften. Die Unbekannten entwendeten aus dem Fahrzeug das Autoradio und bauten beide hinteren Flügeltüren des Fahrzeugs aus. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/93160, zu melden.

Tettnang

Einbruch

Unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen gegen 04.45 Uhr in das Wiegehaus einer Müllumladestation an der K 7722 ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt, jedoch dürften die Unbekannten die Örtlichkeit nach kurzer Zeit wieder verlassen haben, nachdem die installierte Alarmanlage ausgelöst und die Polizei alarmiert hatte. Bei Eintreffen mehrerer Streifen konnte niemand mehr festgestellt werden.

Kressbronn

Radfahrer bei Unfall verletzt

Schwer verletzt wurde ein 65-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Säntisstraße in Kressbronn am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr. Der Mann war mit seinem angeleinten Hund auf dem Fahrrad unterwegs, als das Tier unvermittelt in das Vorderrad lief und hierdurch den 65-Jährigen zu Fall brachte. Durch den Sturz zog sich der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, Verletzungen am Kopf und an der Schulter zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hund wurde augenscheinlich nicht verletzt.

Salem

Körperverletzung

Aus bislang nicht geklärten Gründen geriet am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr ein 19-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Alten Neufracher Straße mit einer unbekannten Vierergruppe in Streit. Nachdem der 19-Jährige zunächst auf der Toilette von einem Unbekannten geschlagen wurde, hätte sich die Situation später vor die Gaststätte verlagert, wo der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Geschädigte nochmals von dem Quartett angegangen wurde und sich diverse Prellungen zuzog. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie möglichen Tatverdächtigen dauern an.

Stetten

Verkehrsunfall

Offenbar falsch abgebogen war eine 35-jährige Pkw-Lenkerin am Samstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr, als sie die B 31 am Saba-Knoten bei Meersburg in Richtung B 33 verließ. Nachdem das Navi sie auf den Umstand aufmerksam gemacht hatte, wollte sie vor dem Ortseingang Stetten verbotswidrig über die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung wenden, fuhr zunächst rechts an den Fahrbahnrand und übersah dann beim Wenden den nachfolgenden, ordnungsgemäß in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 55-jährigen Frau. Sie kollidierte mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des Wagens, hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Deggenhausertal

Trunkenheitsfahrten

Gleich zwei betrunkene Pkw-Lenker in einem Fahrzeug meldeten aufmerksame Zeugen am frühen Sonntagmorgen im Deggenhausertal. Den Zeugen waren die jungen Männer aufgefallen, wie sie von einer Gaststätte in Urnau losgefahren waren und im weiteren Verlauf offensichtliche Schlangenlinien fuhren. In Wittenhofen hielt der Wagen kurz an, da sich der bisherige Beifahrer übergeben musste. Im Anschluss daran wechselte dieser auf den Fahrersitz und setzte die Fahrt in ebenso verkehrsunsicherer Fahrweise fort. Beide Beteiligten konnten durch die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Überlingen an deren Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei zeigte sich, dass beide Männer im Alter von 20 und 27 Jahren deutlich unter Alkoholeinwirkung standen. Sie mussten sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, beide Führerscheine wurden einbehalten.

Deggenhausertal

Streitigkeiten

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Personen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr in bzw. vor einer Gaststätte in Urnau. Nachdem zunächst zwei 19 und 21 Jahre alte Männer in dem Lokal in Streit geraten waren, schlug der 19-Jährige dem Älteren mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Hierauf verlagerte sich das Geschehen nach draußen und es mischten sich zwei weitere, 19 und 18 Jahre alte Männer ein, die sich gegenseitig umherstießen. Ein 20-Jähriger, welcher hier schlichten wollte, wurde von dem 19-jährigen, ursprünglichen Aggressor umgestoßen und fiel zu Boden. Hierdurch zog er sich diverse Schürfwunden zu. Alle Beteiligten standen zur Tatzeit merklich unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits aufgenommen.

Deggenhausertal

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 22-jähriger Pkw-Lenker, welcher Beamten des Polizeireviers am frühen Sonntagmorgen in Urnau aufgefallen war und kontrolliert werden sollte. Nachdem die Beamten dem Fahrzeug bei der Hinterherfahrt eindeutige Anhaltesignale gegeben hatten, beschleunigte der Fahrer seinen Wagen und missachtete zunächst die Anhalteaufforderungen. Das Fahrzeug bog dann in einen Waldweg ein und musste schließlich anhalten, nachdem sich der Weg zusehends verengte und eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Hier konnte der 22-Jährige von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurden Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

