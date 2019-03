Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Enkeltrickbetrug

Mehrere tausend Euro hat eine ältere Frau am 6. März einem unbekannten Täter, den sie für einen angekündigten Dolmetscher des Amtsgerichts hielt, übergeben. Die Geschädigte hatte gegen 10.30 Uhr einen Anruf von ihrer angeblichen Enkelin erhalten, die sie wegen eines sofortigen Wohnmobilkaufes um Bargeld bat. Nachdem die Seniorin zugestimmt hatte, ging sie zu ihrem Bankinstitut und hob dort das versprochene Geld ab. Nach ihrer Rückkehr meldete sich ihre "Enkelin" erneut und kündigte als Abholer des Geldes den Dolmetscher vom Amtsgericht an. Als dieser gegen 11.45 Uhr vor ihrer Tür stand, öffnete die Frau die Wohnungstür und händigte in einem Umschlag den vereinbarten Bargeldbetrag und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus. Der Mann entfernte sich anschließend zu Fuß. Nachdem die Seniorin wieder in ihrer Wohnung war, erhielt sie erneut einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin. Diese bat sie niemanden zu erzählen, dass sie sich bei ihr Geld ausgeliehen habe, da es ihr peinlich sei. Aus diesem Grund sprach die Geschädigte zunächst mit keinem über diesen Vorfall und bemerkte so erst eine Woche später, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen ist. Von dem unbekannten Geldabholer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, bekleidet mit blauer Jeans, brauner Lederjacke und einer dunklen Wollmütze. Personen, denen der Mann zwischen der Rudolfstraße und der Friedrich-Schiller-Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Betrunkene Autofahrerin

Mit rund 1,3 Promille war am Donnerstag gegen 20.00 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin in der Bleicherstraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch und Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest, weshalb sie einen Atemalkoholtest sowie Urintest durchführten. Nicht nur der Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis, auch der Urintest verlief positiv auf Opiate und Kokain. Im Krankenhaus veranlassten die Beamten später die Entnahme einer Blutprobe. Der 29-Jährigen wurde eine Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein sichergestellt.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Rund 800 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Lindenstraße gegenüber einer Kinderarztpraxis in ein Auto stieg und hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit die Beifahrertür gegen ein daneben geparktes Fahrzeug schlug. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr ein unbekannter Fahrer mit dem Verursacher davon. Nach Angaben eines Zeugen handelt es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen dunkelblauen älteren VW Sharan. Der Verursacher soll etwa 185 cm groß, Mitte bis Ende 30 sein, südländisches Aussehen und schwarze lockige Haare haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose (oben rot). Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.

Bodnegg

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter schlug zwischen Freitag (08.03.) und Mittwoch (13.03.) vermutlich mit einer Axt mehrmals gegen eine 20 Jahre alte Tanne in der Mörikestraße. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu informieren.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Burgweiherstraße ereignet hat. Eine 62-jährige VW-Lenkerin befuhr die K 7943 von Bad Waldsee kommend in Richtung Michelwinnaden. An der Kreuzung Burgweiherstraße / Haslachstraße missachtet sie die Vorfahrt einer 49-jährigen Renault-Lenkerin. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

